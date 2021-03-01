عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التنين.. تمرين جوي مشترك بين السعودية والولايات المتحدة

الإثنين 1 مارس 2021

انطلقت الأحد، فعاليات تمرين "التنين" المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية بالمنطقة الغربية.



ويهدف التمرين المشترك إلى التدريب على الاعتراض التكتيكي والتدريب القتالي والهجوم الجوي المضاد، وقمع الدفاعات الجوية للعدو.

كما يسهم التمرين في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي, ويعد استمراراً للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين السعودية والأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

ومؤخرا، جددت الولايات المتحدة الأمريكية، التزاماتها وشراكتها الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية.

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن السعودية شريك أساسي للولايات المتحدة في عدة مجالات.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن السعودية لديها الحق في الدفاع عن أمنها، كما أدان هجمات مليشيا الحوثي في اليمن ضد السعودية.

ويعد هذا أول تمرين عسكري بين البلدين، بعد نشر تقرير للاستخبارات الأمريكية، الجمعة، بشأن واقعة مقتل جمال خاشقجي، حمل جملة من الاستنتاجات والافتراضات المسيئة وغير الصحيحة حول المسؤولية عن تلك الواقعة التي حصلت عام 2018.