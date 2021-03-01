شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية فوق دمشق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دمشق-أ.ف.ب

تصدّت الدفاعات الجوية السورية، الأحد، لصواريخ إسرائيلية فوق دمشق، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا". وأفادت "سانا" بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ الهجوم الإسرائيلي في سماء دمشق وأسقطت عدداً منها.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه "في تمام الساعة 10,16 بالتوقيت المحلي لسوريا من مساء الأحد نفذت إسرائيل هجوماً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض الأهداف في محيط دمشق". وتابع المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

