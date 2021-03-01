شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة.. إعطاء 75.2 مليون جرعة من لقاحات «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم إعطاء 75 مليوناً و236003 جرعات من لقاحات وباء «كوفيد-19» في الولايات المتحدة، حتى صباح الأحد، بينما جرى توزيع 96 مليوناً و402490 جرعة.

وأضافت أن الحصيلة تشمل لقاحي «مودرنا» و«فايزر/بيونتيك»، حتى السادسة من صباح الأحد، بتوقيت شرقي الولايات المتحدة.

وسجلت المراكز منح 72 مليوناً و806180 جرعة لقاح من إجمالي 96 مليوناً و402290 جرعة جرى توزيعها، حتى السبت. وقالت إنه حتى، الأحد، تلقى 49 مليوناً و772180 شخصاً جرعة واحدة على الأقل، من أحد اللقاحين، بينما تلقى 24 مليوناً و779920 الجرعتين. وأضافت أنه تم إعطاء ما يصل في المجمل إلى سبعة ملايين و112537 جرعة لقاح في مرافق الرعاية طويلة الأجل.