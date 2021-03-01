مدن أمريكية تدفع لسكانها

إعداد: مصطفى الزعبي

أثرت جائحة «كوفيد-19» في العالم بأسره، ما جعل الكثيرين يعملون على تغيير نمط حياتهم من خلال الحد من كُلفة المعيشة، والانتقال إلى مدن تتميز برخص الإقامة فيها، وهو ما عمدت إليه مدن أمريكية؛ لتشجيع الأشخاص على الانتقال إليها، من خلال الإسهام في دفع بعض تكاليف المعيشة.

ويهدف برنامج «تولسا ريموت» في مدينة آرت ديكو، بأوكلاهوما الأمريكية إلى توظيف وجذب الأفراد الموهوبين إلى المدينة، وتقديم منحة 10000 دولار للفرد؛ لتشجيعه للانتقال إلى المدينة، والعيش فيها.

وتمنح مدينة نيوتن في ولاية آيوا، عبر مبادرة للإسكان، حوافز لبناة المنازل ومطوري وأصحاب المنازل التي تبلغ قيمتها 180 ألف دولار أو أكثر، ويتلقى المتقدمون للبرنامج حافزاً نقدياً قدره 10 آلاف دولار، مع تقديم 5000 دولار لأصحاب المنازل التي تقل قيمتها عن 180 ألف دولار.

وتقدم مقاطعة بينتون وولاية واشنطن للأشخاص الذين يعملون عن بُعد، وخاصة رواد الأعمال وأصحاب المواهب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 10000 دولار، ودراجة هوائية للاستخدام اليومي، أو دراجة جبلية؛ للاستفادة من البنية التحتية لركوب الدراجات في مدينة أوزاركس في بينتون، أو عضوية سنوية في إحدى مؤسساتها الفنية والثقافية.

وستساعد مبادرة «اختر توبيكا» الموظفين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى مدينة توبيكا ب10000 دولار، و15000 دولار لكل موظف يرغب في شراء منزل.

ويقدم برنامج جذب المواهب في هاميلتون بولاية أوهايو لخريجي الجامعات الجدد في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مدفوعات تراوح بين 300 دولار شهرياً إلى 10000 دولار بشكل إجمالي.

ولن تدفع ولاية ألاسكا مقابل الانتقال إلى هناك، إلا أن هناك صندوقاً حكومياً يتم تمويله من خلال مبيعات استخراج المعادن، يدفع أرباحاً للعمال الذين يختارون البقاء في الولاية، ويختلف المبلغ المحدد للدفع من سنة إلى أخرى؛ حيث دفع هذا العام 992 دولاراً مقابل 1606 دولارات العام الماضي. ومن أجل أن يكون الشخص مؤهلاً لتوزيع الأرباح، يجب أن يكون من المقيمين، وألا يكون قد حكم عليه بإدانة جنائية طوال العام.