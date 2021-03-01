شكرا لقرائتكم خبر عن ملاجئ لدعم علماء البيئة في الصحراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

حصل عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة من كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة، على تكريم من جمعية كليات العمارة في الولايات المتحدة لنماذجهم الأولية للملاجئ الصحراوية التي تهدف إلى دعم علماء البيئة الذين يعملون في ظروف قاسية في الصحراء العربية، والتي تم تصميمها لتكون مستقلة من غير الاعتماد على خدمات عامة.

وحصل مشروع (البدو الرحل الجدد) على جائزة جمعية كليات العمارة للتصميم والبناء. وتعد جوائز الجمعية من أهم الجوائز السنوية في التعليم المعماري التي تقدمها البرامج المعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد الأكاديمي لبرامج العمارة في الولايات المتحدة الأمريكية.

تم طرح المشروع في عام 2017، وهو عبارة عن سلسلة مستمرة من المشاريع التي هي جزء من مبادرة «التصميم والبناء» في الكلية التي تدمج بين فرص التعلم والممارسة.

وقد تم تركيب الملاجئ المؤقتة في محمية البردي.