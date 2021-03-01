«كورونا» يقيل وزيرين أردنيين

عمّان: ”الخليج 365”

أطاحت «مأدبة عشاء» في الأردن، بوزيري الداخلية سمير المبيضين، والعدل بسام التلهوني، بسبب مخالفتهما أوامر الدفاع التي تمنع التجمعات في الأماكن العامة لأكثر من 20 شخصاً، وتحدد التزامات احترازية، وتفرض عقوبات على المتجاوزين. وصدرت إرادة ملكية، أمس الأحد، بتكليف خرق قيود «كورونا»نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، بإدارة وزارة الداخلية، ووزير الدولة للشؤون القانونية أحمد الزيادات بإدارة وزارة العدل، بعد قبول استقالة المبيضين والتلهوني.

وأعلن التلهوني رحيله عن الحكومة بناء على طلب رئيس الوزراء بشر الخصاونة، معتبراً أنه خدم بإخلاص حتى آخر لحظة وخرج بسجل من العمل الدؤوب. وقال التلهوني إن الطاولة ضمت 9 أشخاص حول «مأدبة الطعام»، بينهم أطباء وشخصيات عامة متحدثاً عن عدم ارتكاب مخالفات، لكن المصادر قالت إن الوزيرين تواجدا ضمن عدد يتجاوز المسموح به، من دون مراعاة التباعد الاجتماعي في مطعم شهير في منطقة الشميساني في عمّان.

وأكدت المصادر أن الخصاونة فور علمه بذلك طلب منهما الرحيل خلال اجتماع صباحي سبق جلسة مناقشة مجلس الأعيان (الشق الثاني للسلطة التشريعية) للموازنة العامة التي غاب عنها الوزيران. وطالب متفاعلون على نطاق واسع فور انتشار المعلومات بتطبيق أوامر الدفاع على المسؤولين مثلما يحدث على العامة. وجاء المبيضين قبل نحو 4 أشهر فقط خلفاً لوزير الداخلية السابق توفيق الحلالمة الذي قدّم استقالته في ظل خروقات أمنية واحتفالات بالأسلحة أعقبت إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية. ويتجه الخصاونة إلى تعديل وزاري قريب يشمل الحقيبتين.