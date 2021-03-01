شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلامي حكومة الإمارات» يطلق «برنامج الاتصال الرقمي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات «برنامج الاتصال الرقمي» بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد؛ وذلك بهدف تعزيز مهارات مديري ومسؤولي الاتصال في الحكومة الاتحادية عبر سلسلة جلسات تفاعلية تُعقد افتراضياً في الفترة من 14 مارس/آذار إلى 8 إبريل/نيسان 2021، وبمشاركة مجموعة كبيرة من الخبراء والأكاديميين المختصين في شتى مجالات الاتصال الرقمي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

يأتي البرنامج ضمن الجهود الحكومية للارتقاء بالكوادر الاتصالية على مستوى الحكومة الاتحادية بشكل عام، إضافة إلى مواكبة أحدث التوجهات وأفضل الممارسات المتبعة في الاتصال بصورة خاصة؛ حيث يقوم البرنامج على أسلوب متطور يدمج بين الجانبين النظري والعملي بشكل فعّال، وعبر الجمع بين الجلسات التدريبية والنقاشات والتنفيذ العملي للمشاريع.

هو المستقبل

أكد سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، أن الاتصال الرقمي هو المستقبل، وتبني الوسائل الرقمية المتطورة يعد نهجاً راسخاً للحكومة في دولة الإمارات ضمن استراتيجيتها؛ الرامية إلى الاستعداد للمستقبل عبر الاستخدام الأمثل للتقنيات والتكنولوجيا الحديثة.

وقال: يلعب برنامج الاتصال الرقمي دوراً محورياً في رؤيتنا لتعزيز أدوات التواصل الحكومي، ومن خلال استهداف مسؤولي الاتصال في أكثر من 40 جهة اتحادية، وتزويدهم بالمهارات والخبرات التي تمكنهم من رفد إعلامنا الوطني بفكر جديد مبتكر، وقادر على المضي برسالته قُدماً في خدمة الوطن، ودعم مسيرة التنمية في مختلف القطاعات.

محاور البرنامج

يأتي «برنامج الاتصال الرقمي» الذي سيتم عقده في الفترة من 14 مارس إلى 8 إبريل 2021 ضمن استراتيجية المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات؛ الهادفة إلى تمكين المختصين في مجال الاتصال؛ حيث تنبع أهمية البرنامج من قدرته على دعم المهارات والخبرات للمتخصصين في الاتصال في الحكومة الاتحادية، وتزويدهم بالمستجدات والتوجهات الحديثة لعمليات الاتصال الرقمي.

وقد تم تصميم البرنامج، الذي يشهد مشاركة واسعة لخبراء ومتخصصين ومحاضرين من مؤسسات أكاديمية رفيعة المستوى، بما يراعي التطورات التي شهدتها المنطقة والعالم خلال الفترة الماضية، وما نتج عنها من متغيرات تتطلب تطوير سياسات اتصال تتناسب مع الواقع الجديد، وترفع من جاهزية برامج الاتصال ضمن منظومة العمل الحكومي على النحو الذي يضمن صياغة رسائل واضحة تعكس الأهداف للجهات الاتحادية، وتبرز نهجها للتعامل مع المرحلة القادمة.

ويتناول البرنامج محاور عملية الاتصال الرقمي بصورة متكاملة، بدءاً بالتخطيط الاستراتيجي، ومن خلال التركيز على العناصر اللازمة لتطوير الاستراتيجية الرقمية للجهات الاتحادية وكيفية صياغة خطط العمل.

كما يناقش البرنامج إنتاج المحتوى الخاص بالمنصات الرقمية؛ من خلال التعريف بالأنواع المختلفة للمحتوى والوسائط المناسبة. وأخيراً يتناول البرنامج تحليل البيانات على المنصات الرقمية، وكيفية تحويلها إلى خطط عمل.

متحدثون وخبراء دوليون

ويقدم جلسات البرنامج نخبة من أهم الأكاديميين المختصين في مجال الاتصال الرقمي، وعلى رأسهم مات بيلي الذي يقوم بتدريس الإعلام والتسويق الرقمي في جامعة «ديوك»، ويتم استخدام منهجه التدريبي في العديد من المؤسسات التعليمية المرموقة مثل جامعة «روتجرز»، وجامعة «ديوك»، وموقع التعليم والتدريب الرائد «سيبمليرلن»، ودورات «لينكدن إن» التعليمية.

يشارك في البرنامج أيضاً جريج جاربوي، الأكاديمي والمختص في الاتصال الرقمي والمحتوى الإلكتروني من جامعة ورتجرز، رئيس قسم تدريس الفيديو والمحتوى التسويقي في موقع «سيبمليرلن» منذ عام 2007؛ حيث قام بتطوير منهج «سيبمليرلن» وترخيصه لعشرات الجامعات والكليات والمؤسسات التدريبية في جميع أنحاء العالم. (وام)