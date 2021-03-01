شكرا لقرائتكم خبر عن تهزم «كوفيد-19» بعد 5 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خالفت امرأة توقعات الأطباء حول دنو أجلها بعد إصابتها ب«كوفيد-19»، وتغلبت عليه بعد 150 يوماً من الإصابة. وأدخلت إيزابيل بوبو (55 عاماً) إلى مركز ماونت سيناي الطبي في ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، بعد تشخيص إصابتها بالفيروس، ما جعلها تعاني التهاباً رئوياً. وقال د. ستيفن ديبير المشرف على حالتها: «أخبرت عائلتها في مناسبات عدة، أنها ستموت، ويتعين علينا التوقف عن علاجها».

وأضاف: حال مؤشر كتلة الجسم المرتفع لبوبو دون توصيلها بجهاز«إيكمو»؛ وهو للأكسجة الغشائية خارج الجسم؛ لعلاج مرضى «كورونا»، ويوفر حلاً مؤقتاً يحل محل وظائف الرئة والقلب، وعلى الرغم من ذلك تمت معالجتها لمدة 67 يوماً، ما جعلها تعاني صعوبة بالغة في التنفس.

وبعد 67 يوماً تحسنت بوبو بأعجوبة، وبدأت رئتاها تتعافيان، وزادت مستويات الأكسجين لديها، وتغلبت على «كوفيد-19» بعد خمسة أشهر.