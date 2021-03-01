ترامب: الإدارة الحالية أثبتت أنها الأسوأ

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، أثبتت أنها "الأسوأ".

وأوضح ترامب، في أول ظهور له منذ مغادرته البيت الأبيض، في كلمة بالملتقى السنوي للمحافظين الأمريكيين، اليوم الاثنين أنه لا يخطط لتشكيل حزب جديد يكون منافسا للحزب الجمهوري.

وقال إن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن "خانت" الشعب الأمريكي، بقرارات عدة بينها الهجرة.

وأكد ترامب، إنه "على الحزب الجمهوري محاسبة إدارة جو بايدن".

وأوضح ترامب أن "حملة الرئيس الحالي الانتخابية، جو بايدن، كانت مليئة بالأكاذيب".

وهاجم ترامب مجددا، وسائل الإعلام والحزب الديمقراطي بـ"فبركة الأخبار".