ترمب يهاجم سياسة بايدن ويصفها بالكارثية

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أداء إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، معتبراً أن "الإدارة الحالية سيئة"، وقال: "الشهر الأول لبايدن كان الأكثر كارثية لأي رئيس أمريكي".

و أعلن ترمب في أول ظهور رسمي له بعد مغادرة البيت الأبيض أن الرحلة التي بدأها قبل 4 سنوات لم تنته، ملمحاً إلى احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال : "سنصبح أكثر قوة مما كنا عليه في السابق"، متوعداً الديمقراطيين بخسارة الانتخابات المقبلة.

كما أكد أنه لن يقوم بتأسيس حزب جديد، مشدداً: "نحن ننتمي إلى الحزب الجمهوري وسنحارب الاشتراكيين والشيوعيين".