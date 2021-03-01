إطلاق أول قمر اصطناعي لمراقبة المناخ

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الفضاء الروسية إطلاق صاروخ «سويوز»، وهو يحمل القمر الاصطناعي «أركتيكا-إم».
وكتب رئيس وكالة «روسكوزموس» ديمتري روغوزين على تويتر «تم إنشاء اتصال بشكل طبيعي مع القمر الاصطناعي، لقد كان إطلاقًا روتينيًا».
وقالت «روسكوزموس» في بيان إن نظام «أركتيكا» الفضائي للأرصاد الجوية المائية ومراقبة المناخ «مصمم لمراقبة المناخ والبيئة في منطقة القطب الشمالي».
قمران
سيتطلب هذا النظام قمرين اصطناعيين على الأقل ليعمل بشكل صحيح، وفقًا لوكالة الفضاء التي أوضحت «سيوفران مراقبة دائمة، في كل الأحوال الجوية، لسطح الأرض ومياه المحيط المتجمد الشمالي»، ذكرت وكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي» أن إطلاق القمر الاصطناعي الثاني مقرر في عام 2023.
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