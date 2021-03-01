إردوغان ينتهج الحرب ضد السلام ويستمر في القمع

في سلسلة من التصريحات، بعد صدور موافقة محكمة الاستئناف العليا في تركيا على حكم السجن ضد عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو، دافعت منظمات حقوق الإنسان، والمثقفون والسياسيون المعارضون، والمنظمات غير الحكومية، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان عن الرجل الذي خاطر كثيرا بالدفاع عن حقوقهم. والذي يصفه الكثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه «ضمير تركيا»، معتبرين سجنه كان ظلما واستمرارا للقمع الذي يقوده إردوغان في تركيا.

طرق غير لائقة

في وقت سابق حكم على غيرغيرلي أوغلو بالسجن لمدة عامين وستة أشهر بسبب منشور على تويتر عام 2016 يدعو إلى السلام، وقد انتقد التفتيش في دوائر إردوغان وكذلك بين سلطات السجون في البلاد عندما شارك قصصا على أرض البرلمان عن رجال ونساء يتم تفتيشهم بطرق غير لائقة من قبل الشرطة.

وقد دفع ذلك العشرات من الرجال والنساء، بمن فيهم نواب المعارضة، إلى مشاركة قصص تجاربهم المماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي. بعد ضجة على الصعيد الوطني، وردت سلطات السجون والاعتقال في تركيا، ودافعت عن استخدامها المثير للجدل لتفتيش المسجونين، في حين اتهم وزير الداخلية التركي غيرغيرلي أوغلو بأنه إرهابي. وهي قصة تمثل كل ما حدث بشكل خاطئ في «تركيا الجديدة» لإردوغان.

نقطة تحول

كان عام 2011 بداية انتهاج إردوغان للقمع، وذلك عندما قام إردوغان بتهميش خصومه العلمانيين، بما في ذلك الجيش، ووضع عينيه على هدفه التالي، وهو إقامة رئاسة على غرار توركا تمنحه سلطات واسعة.

وسعى لتعزيز مؤهلاته الإسلامية وإضفاء الشرعية على جهوده للاستيلاء على المزيد من السلطة، لذا شرع في مشروع الأسلمة، من خلال سلسلة من التغييرات في السياسة.

وقد أدى قرار إردوغان بالتخلي عن أجندة الإصلاح واستخدامه للإسلام لإضفاء الشرعية على ممارساته الاستبدادية إلى جعل غيرغيرلي أوغلو يتساءل عن مؤهلات إردوغان الديمقراطية.

احتجاجات جيزي

ثم جاءت احتجاجات جيزي في عام 2013، رأى إردوغان ساحة تقسيم، وهي منطقة مركزية على الجانب الأوروبي من اسطنبول وموقع تاريخي للنزاع بين الرؤى المختلفة للبلاد، كمكان لعرض رؤيته العثمانية الإسلامية.

نزل الملايين من الناس في جميع أنحاء البلاد إلى الشوارع للتعبير عن معارضتهم. تحول ما بدأ كاعتصام في واحدة من المساحات الخضراء النادرة في اسطنبول - حديقة جيزي - للاحتجاج على خطط إردوغان لهدم الحديقة واستبدالها بنسخة طبق الأصل من ثكنات تقسيم العسكرية التي تعود إلى العهد العثماني، إلى أكبر مقاومة شعبية لرؤية إردوغان الإسلامية، وقد عارض المتظاهرون جميع أشكال الاستبداد، الكماليين والإسلاميين على حد سواء.

كانت بعض المنظمات غير الحكومية الإسلامية هناك أيضا، منتقدة ما اعتبروه إساءة استخدام إردوغان للإسلام لتبرير الفساد والتراجع الديمقراطي.

وقد انضم غيرغيرلي أوغلو إليهم، ووقع بيانا يدين وحشية رد فعل الشرطة على الاحتجاجات السلمية بأغلبية ساحقة.

وقد أصبحت جيزي نقطة تحول لإردوغان أيضا، حيث عززت اقتناعه الراسخ بأن الديمقراطية كانت نقطة ضعف، تبع ذلك قمع أكبر للمعارضة، وتجريم المعارضة المشروعة، وتقلص مساحة المجتمع المدني.

غولن

كانت محاولة الانقلاب عام 2016 ضد إردوغان من قبل زمرة بقيادة غولن داخل الجيش التركي سبب بدء إردوغان لتطهير مؤسسات الدولة من أتباع غولن، وقد تحول ذلك إلى مطاردة واسعة النطاق استهدفت جميع الأصوات المعارضة.

وأدت حالة الطوارئ التي أُعلنت بعد محاولة الانقلاب إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتزايد قمع المعارضة.

صوت ثابت

في يوم السلام العالمي في عام 2016، نشر غيرغيرلي أوغلو صورة لمظاهرة سلام على تويتر مع تعليق يدعو إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ عقود بين حزب العمال الكردستاني. والجيش التركي. وجاء في رسالته: «نفضل أن نرى أطفالنا أحياء، جنبا إلى جنب، بدلا من أن يكونوا جنبا إلى جنب في توابيت».

ولكن بعد ذلك المنشور على Twitter، انقلبت حياة غيرغيرلي أوغلو رأسا على عقب.

ففي عام 2018، حكمت المحكمة الجنائية العليا الثانية في قوجالي على غيرغيرلي أوغلو بسبب تعليقاته المناهضة للحرب المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي بتهمة نشر دعاية إرهابية.

وفقد وظيفته، وطرد من مجلس إدارة العديد من المنظمات الخيرية، بل وطرد من رابطة الوالدين في مدرسة ابنه البالغ من العمر 12 عاما.

مقعد البرلمان

أحدث غيرغيرلي أوغلو فرقا، عندما استخدم مقعده في البرلمان كمنصة للضغط على الحكومة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، والتي أكسبته إشادة واسعة النطاق من جميع أنحاء البلاد.

دافع عن حقوق الأشخاص الذين لهم صلات مزعومة بحركة غولن والذين تعرضوا لسوء المعاملة أو التعذيب في حجز الشرطة، أبلغ عن عشرات الأشخاص الذين اختفوا أو وقعوا ضحايا لمحاولات اختطاف ذات دوافع سياسية؛ وضغط على وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية لمعالجة العدد المتزايد من جرائم قتل النساء والعنف ضد المرأة، ودافع عن حقوق الأويغور الذين تلاحقهم الصين.

ورد نواب حزب العدالة والتنمية، بمن فيهم وزير الداخلية، بالرد، متهمين غيرغيرلي أوغلو بأنه «إرهابي».

غيرغيرلي أوغلو

- ولد في عائلة إسلامية

- عضو في البرلمان من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد

- التحق بمدارس إمام خطيب، التي أسستها الدولة في الأصل لتدريب الشباب ليكونوا أئمة وخطباء

- انجذب إلى اهتمام الإسلاميين بالعدالة ودعم الأحزاب الإسلامية طوال حياته

- شغل منصب رئيس جمعية حقوق الإنسان الإسلامية البارز

- ترشح لمنصب على قائمة حزب العدالة والتنمية في عام 2011، لكنه لم يفز بأي ترشيح