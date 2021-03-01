كيف ستواجه الولايات المتحدة استبداد الصين الرقمي

يعمل العديد من شركات التكنولوجيا الصينية، على تحسين منتجاتها في السوق المحلية، من خلال تسهيل قمع الدولة الحزبية والتحكم في البيانات، والسعي بعد ذلك إلى تصدير التكنولوجيا إلى الدول الاستبدادية الوليدة أو الدول ذات الديمقراطيات الهشة، وهذا جزء من استراتيجية بكين، لتعزيز أدواتها الرقمية للقوة الوطنية، وتطبيع الاستخدامات الديمقراطية الليبرالية للتكنولوجيا، خاصة مع نمو الاقتصاد الصيني بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، فإذا كانت واشنطن تريد أن تخفف من حدة هذه الاستراتيجية، فإن حكومة الولايات المتحدة بحاجة إلى تنفيذ استراتيجية شاملة خاصة بها لمعالجة هذا الأمر.

استراتيجية شاملة

تعرقل الأخطاء الدبلوماسية المتكررة تحقيق طموحات السياسة الرقمية للصين، لكن بكين في وضع جيد للاستفادة من نقاط الضعف، الناجمة عن الركود الاقتصادي العالمي المطول في أعقاب الوباء. الآن أكثر من أي وقت مضى، يجب على واشنطن أن تتصرف بشكل حاسم لتنفيذ استراتيجية رقمية شاملة خاصة بها، تحول هذه التحديات إلى فرص للولايات المتحدة، لإعادة ترسيخ قيمتها والتزامها تجاه المحيطين الهندي والهادئ.

منطقة المحيطين

تمثل منطقة المحيطين الهندي والهادئ لها أهمية قصوى، للمنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين في المجال الرقمي.

على الرغم من أنها ستكون النقطة المحورية لتنافس القوى العظمى في المستقبل المنظور، فإن المنافسة عالمية بطبيعتها، وعلى مدار العقد الماضي، أنذرت عناصر المنافسة التي نشأت في آسيا الاتجاهات العالمية، حيث ستحتاج الاستراتيجية الرقمية للولايات المتحدة أولاً وقبل كل شيء، إلى تقديم حلول تتصدى للتحديات الفريدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بينما تظل أيضًا قابلة للتكيف مع أجزاء أخرى من العالم.

ومن أبرز هذه التحديات هو حقيقة أن العديد من دول جنوب شرق آسيا، تعتمد بشكل كبير على التجارة والمساعدة الإنمائية من الصين، ولا تستطيع إعطاء بكين ذريعة لمهاجمتها بالإكراه الاقتصادي.

استخدام مزدوج

يتم تصنيف نسبة متزايدة من هذه التكنولوجيا الجديدة، على أنها تقنية ذات استخدام مزدوج، وتجمع البيانات التي يمكن معالجتها، لتسهيل الممارسات الاستبدادية حتى عندما كانت حالة الاستخدام الأصلية المقصودة حميدة.

فالتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج ليست فريدة من نوعها في الصين، لكن الصين هي الدولة الوحيدة التي تنتج مثل هذه التكنولوجيا على نطاق واسع داخل نظام استبدادي.

علاوة على ذلك، تمنع قوانين الأمن القومي والأمن السيبراني في بكين، الشركات من اللجوء إلى أي وسيلة رسمية عندما يُطلب منها الامتثال للحكومة في مسائل الأمن القومي الغامضة.

مثال على استخدام الصين للتكنولوجيا للاستبداد

اشترك مطورو أنظمة المراقبة والذكاء الاصطناعي مثل Hikvision و iFlytek مع السلطات في شينجيانج لتسهيل قمع أقلية الأويجور في المنطقة.

مبادئ ضرورية لإستراتيجية قوية للولايات المتحدة

أولاً، يجب أن تركز الاستراتيجية بشكل أساسي على منطقة المحيطين الهندي والهادئ مع الحفاظ على قابليتها للتكيف عالميًا.

ثانيًا، يجب أن تقدم بدائل إيجابية ملموسة من الولايات المتحدة، بدلاً من مجرد إدانة بكين.

ثالثًا، يجب أن تسخر الإمكانات الكاملة لجميع الوكالات الحكومية ذات الصلة.

ورابعًا، يجب أن يشمل حلفاء وشركاء الولايات المتحدة إلى أقصى حد ممكن.