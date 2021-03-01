الأمم المتحدة تدين الحملة الأمنية الدامية في ميانمار

ابوظبي - سيف اليزيد - يانجون (وكالات)

دانت الأمم المتحدة الحملة لأمنية العنيفة في ميانمار، أمس، ودعت القادة العسكريين للبلاد إلى الامتناع عن استخدام القوة بحق المتظاهرين السلميين.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني في بيان: «ندين بشدة التصعيد في العنف ضد المحتجين في ميانمار، وندعو الجيش للتوقف فوراً عن استخدام القوة بحق المتظاهرين السلميين».

وقالت مصادر سياسية وطبية وسكان ووسائل إعلام: إن شرطة ميانمار أطلقت الرصاص على محتجين، أمس، في أحد أكثر الأيام دموية بالمظاهرات المستمرة منذ أسابيع ضد الانقلاب العسكري، وهو ما أسفر عن مقتل 11، على الأقل، وإصابة عدة أشخاص آخرين.

وخرجت قوات الشرطة بأعداد كبيرة في الصباح، وأطلقت الرصاص بأنحاء مختلفة من يانجون كبرى مدن البلاد، بعدما لم تفلح قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع وإطلاق النار في الهواء في تفريق الجموع. وتلقت الشرطة دعماً من جنود الجيش.

وأظهرت صور، تناقلتها وسائل الإعلام، قيام عدد من المتظاهرين بنقل المصابين ووجود آثار دماء على الأرض. وقال طبيب يعمل بأحد المستشفيات، طلب عدم نشر اسمه: «إن رجلاً توفي بعد نقله للمستشفى مصاباً بعيار ناري في الصدر».

وكتب تشارلز ماونج بو، وهو أول كاردينال كاثوليكي في البلاد، على «تويتر»: «ميانمار أشبه بساحة حرب».

وتشهد ميانمار فوضى منذ شهر، عقب استيلاء الجيش على السلطة واحتجازه لزعيمة البلاد المنتخبة أونج سان سو تشي ومعظم قيادات حزبها في الأول من فبراير، بدعوى تزوير الانتخابات التي شهدتها البلاد في نوفمبر، وفاز بها حزب سو تشي بنتيجة ساحقة.

وتسبب الانقلاب، الذي أوقف خطوات أولية نحو الديمقراطية بعد ما يقرب من 50 عاماً من الحكم العسكري، في خروج مئات الآلاف للشوارع، وتنديد الدول الغربية.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة، طلب عدم نشر اسمه: «إن مكتب المنظمة الدولية أكد مقتل خمسة أشخاص على الأقل في يانجون».

وأفاد السياسي كياو مين هتيكي، من مدينة داوي في جنوب البلاد: «إن الشرطة أطلقت الرصاص في المدينة، فقتلت ثلاثة وأصابت عدة أشخاص آخرين».

وأفادت وكالة «ميانمار ناو» الإعلامية أن شخصين قتلا خلال احتجاج في مدينة ماندالاي. وقال أحد سكان ماندالاي: «إن قوات الأمن أطلقت الرصاص مرة أخرى في وقت لاحق، وإن امرأة لقيت حتفها». وأضاف: «فحصها الفريق الطبي وأكد أنها توفيت.. أصيبت بالرصاص في الرأس».

ولم ترد الشرطة ولا المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم على طلبات للتعقيب.

وشملت الوفيات في يانجون معلمة، تدعى تين نيو يي، توفيت بعدما قامت الشرطة بفض احتجاج للمعلمين بقنابل الصوت، وهو ما دفع الحشد للهرب، حسبما أفادت ابنتها ومعلم زميل لها.

وقال سكان ووسائل إعلام: «إن الشرطة فضت احتجاجات في بلدات أخرى، منها لاشيو في الشمال الشرقي، وميك في أقصى الجنوب».

وخلال الأسبوع الماضي، قال رئيس المجلس العسكري الجنرال مين أونج هلاينج: «إن السلطات تستخدم الحد الأدنى من القوة في التعامل مع الاحتجاجات».