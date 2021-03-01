في اتصال هاتفي مع محمد بن سلمان.. أمير قطر يؤكد دعمه لاستقرار وسيادة السعودية

أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، دعمه لاستقرار وسيادة السعودية.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بحسب بيان للديوان الأميري القطري.



ويعد ذلك أول اتصال هاتفي بينهما، منذ إعلان المصالحة الخليجية في 5 يناير/كانون الثاني الماضي في مدينة العلا السعودية بعد أكثر من 3 سنوات من مقاطعة الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة للدوحة.



وأوضح بيان الديوان أن الشيخ تميم بن حمد أجرى اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي، "اطمأن خلاله على صحته".



وفي 24 فبراير/ شباط الجاري، أجرى بن سلمان، "عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية".



وأكد أمير قطر على "دعم بلاده الراسخ للسعودية حكومة وشعبا وعلى كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة".



وشدد على "اعتبار (بلاده) استقرار السعودية جزءا لا يتجزأ من استقرار قطر ومنظومة مجلس التعاون الخليجي".



وفي وقت سابق الإثنين، قالت الخارجية القطرية، إنها "تدين بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف الرياض"، على خلفية إعلان جماعة الحوثي اليمنية استهدافها مواقع سعودية بصاروخ باليستي و15 طائرة مسيرة.



كما تناول الاتصال الهاتفي بين أمير قطر وبن سلمان "آخر المستجدات الإقليمية والدولية"، وفق الديوان الأميري القطري.



وأبدى الجانبان "حرصهما على تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك"، بحسب ذات المصدر.



ولم يصدر على الفور بيان من المملكة بشأن تفاصيل المحادثة الهاتفية.



المصدر: الأناضول