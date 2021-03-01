طهران مستمرة في تعنتها.. أجهزة طرد جديدة في موقع فوردو النووي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 28 - فبراير - 2021 10:16 مساءً

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي عن تركيب أجهزة جديدة للطرد المركزي في موقع فوردو النووي، وفق ما نقلت وكالة أنباء فارس عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني الأحد.

وأكد صالحي خلال اجتماع على أن عملية تركيب الأجهزة الجديدة ومضخاتها ستنجز في الوقت المحدد.

كما أوضح أن المنظمة الإيرانية كلفت بإنتاج 120 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في غضون عام واحد، وتم إنتاج 25 كيلوغراماً منها حتى الآن.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت عن دبلوماسيين كبار قولهم إن “إيران رفضت عرضا لإجراء محادثات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة”.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس قد قال إن “صبر الولايات المتحدة على إيران بشأن عودتها للمناقشات حول الاتفاق النووي لعام 2015 “له حدود”.