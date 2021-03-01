ترامب سيعلن نفسه الشخصية المهيمنة في الحزب الجمهوري

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

سيعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في وقت لاحق، اليوم الأحد، نفسه الشخصية المهيمنة في الحزب الجمهوري الممزق، كما سيهاجم الرئيس جو بايدن في أول ظهور كبير له منذ مغادرته البيت الأبيض قبل نحو 6 أسابيع.

ووفقًا لمقتطفات نشرها فريقه من خطابه المزمع أمام مؤتمر في أورلاندو بولاية فلوريدا، معني بالعمل السياسي للمحافظين، سيقول ترامب:“أقف أمامكم، اليوم، لأعلن أن الرحلة المذهلة التي بدأناها معًا منذ 4 سنوات لم تنته بعد“.

وسيضيف الرئيس السابق:“نجتمع للحديث عن المستقبل مستقبل حركتنا، ومستقبل حزبنا، ومستقبل بلدنا الحبيب.. الحزب الجمهوري متحد، والانقسام الوحيد هو بين حفنة من المتسللين السياسيين في واشنطن العاصمة والجميع في كل أنحاء البلاد“.

وناقش دونالد ترامب في أحاديث خاصة ترشحه للرئاسة مرة أخرى في عام 2024، وفقًا لمستشاريه، لكن مقتطفات الخطاب لم تتضمن أي تلميح لما قد يفعله.

وسيهاجم ترامب خلال خطابه بايدن في محاولة لوضع نفسه في مقدمة المنتقدين للرئيس الجديد في موضوعات، منها: الهجرة، والأمن على طول الحدود الأمريكية مع المكسيك، والتباطؤ في إعادة فتح المدارس المغلقة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسيقول ترامب:“كنا نعلم جميعًا أن إدارة بايدن ستكون سيئة، لكن لم يتخيل أحد منا أنها ستكون بهذا السوء.. كان الشهر الأول لجو بايدن الأكثر كارثية لأي رئيس في التاريخ الحديث“. وأعلن البيت الأبيض أنه يعتزم تجاهل خطاب ترامب.