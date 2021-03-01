محمد الفلاح - إيران تفخخ جهود أوروبا.. أجهزة طرد جديدة في موقع فوردو

الإثنين 1 مارس 2021

رغم الجهود الأوروبية لإقناع واشنطن بالعودة للاتفاق النووي وطهران بالعدل عن خفض التزاماتها، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي عن تركيب أجهزة جديدة للطرد المركزي في موقع فوردو النووي، وفق ما نقلت وكالة أنباء فارس عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني الأحد.



وأكد صالحي خلال اجتماع على أن عملية تركيب الأجهزة الجديدة ومضخاتها ستنجز في الوقت المحدد.

كما أوضح أن المنظمة الإيرانية كلفت بإنتاج 120 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في غضون عام واحد، وتم إنتاج 25 كيلوغراماً منها حتى الآن.