شكرا لقرائتكم خبر عن 2258 إصابة بكورونا في لبنان.. والمغرب 244 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّل لبنان 2258 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و40 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 375033 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 4692 وفاة.

فيما سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 483654.

وأشارت الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت ثماني حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8623، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 469046.