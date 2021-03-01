"تفكيك الإخوان" بالسودان تطيح بمئات العناصر خارج مؤسسات الدولة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت لجنة تفكيك نظام الإخوان بالسودان، الأحد، قرارات قضت بطرد مئات العناصر الإخوانية من مؤسسات الدولة.

وشملت القرارات، التي جرى إعلانها في مؤتمر صحفي، مصادرة آلاف الأسهم من شركات يملكها أفراد بنظام المعزول عمر البشير، بعد أن ثبت حصولهم على هذه الأموال بشكل غير مشروع.



وأبرز الشركات التي تمت مصادرة أسهمها لصالح وزارة المالية السودانية: شركة الظلال للتجارة المحدودة التابعة للأمن الشعبي، الجهاز السري للحركة الإسلامية السياسية.

كما تمت مصادرة قطعة أرض تبلغ مساحتها 13 ألف متر، مشيد عليها أكاديمية العلوم الصحية المملوكة للإخواني مأمون حميدة.

وقال عضو مجلس السيادة السوداني، رئيس لجنة التفكيك بالإنابة محمد الفكي، إن اللجنة ستمضي في عملها وفق قانونها لتفكيك النظام المعزول.

وأشار الفكي، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، إلى أن مجموعة تسعى لتصفية لجنة التفكيك قبل أن تطالهم قراراتها، مضيفا: "هناك ساسة ورجال أعمال سقطوا مع النظام المعزول يريدون التغطية على سواءتهم".

وتشكلت لجنة التفكيك العام الماضي، بموجب الوثيقة الدستورية السودانية، وسددت ضربات موجعة للنظام المعزول ومصادر أمواله وتجفيف منابع تمويله في الداخل.