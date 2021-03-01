شكرا لقرائتكم خبر تحرش جنسي واعتداء من ميليشيات الإخوان على الصحفيين التونسيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ندد صحفيون بأعمال عنف وانتهاكات ضدهم وصلت حد التحرش الجنسي من قبل أنصار حركة النهضة الإخوانية في مسيرة ضخمة نظمها الحزب أمس الأول وسط العاصمة.

وحضرت قوات الأمن بكثافة في المسيرة لحماية الحشود التي قدمت من عدة مناطق في البلاد تلبية لدعوة قياديين في الحزب. كما انتشر متطوعون من الحركة للمشاركة في تأمين المسيرة ومسؤولي الصف الأول في الحركة.

وواجه أغلب الصحفيين صعوبات كبرى ومضايقات أثناء تغطيتهم المسيرة ومن بينهم مراسل ومصور وكالة الأنباء الألمانية، كما جرى منع الصحفيين من الاقتراب من منصة رئيس الحركة راشد الغنوشي.

وقالت خولة بوكريم رئيسة تحرير منصة (كشف ميديا) «تعرضت للعنف المادي واللفظي من قبل ما يسمى بلجنة تنظيم حركة النهضة والتضييق على عملنا».

وأضافت بوكريم «نعتنا البعض بإعلام العار، تعرضنا للعنف في حضور قوات الأمن الذين لم يتدخلوا لإيقافهم».

وقال محمد أمين حمادي وهو مصور صحفي، «إن بعض أنصار الحزب نعتوه بالكافر والطاغوت وإعلام العار». وأضاف «حصلت استفزازات طوال فترة تغطية المسيرة امتنعت عن الرد حتى لا تتطور الأمور». كما أعلن مراسل فرانس24 نور الدين المباركي تعرضه إلى مضايقات وشتائهم واستفزازات.

ورصدت وكالة الأنباء الألمانية انتهاكات خطيرة على نطاق واسع وصلت حد التحرش الجنسي العلني في مسيرة حركة النهضة، حسب شهادات جمعتها من صحفيين، وقالت بوكريم في شهادتها «أبلغتني زميلاتي من الصحفيات أنهن تعرضن للتحرش الجنسي وتم انتهاك أجسادهم بالعبث بأعضائهن»..

وذكرت جيهان علوان الصحفية بالإذاعة الوطنية «منعني أعضاء من لجنة التنظيم من التقدم نحو المنصة وتمت محاصرتي إلى حد الاختناق تعمد بعضهم الالتصاق»