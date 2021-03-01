اعتداءات إثيوبية على تيجراي تثير غضبا عالميا

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وجاء في بيان عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين «نحن ندين بشدة عمليات القتل والتهجير والنزوح القسري والاعتداءات الجنسية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات التي ارتكبتها عدة أطراف والتي أبلغت عنها منظمات متعددة في تيجراي.إننا نشعر أيضا بقلق عميق إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم عن قلقها إزاء الفظائع التي ارتكبها الجيش الإثيوبي ضد سكان إقليم تيجراي.وجاء في بيان عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين «نحن ندين بشدة عمليات القتل والتهجير والنزوح القسري والاعتداءات الجنسية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات التي ارتكبتها عدة أطراف والتي أبلغت عنها منظمات متعددة في تيجراي.إننا نشعر أيضا بقلق عميق إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية».

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