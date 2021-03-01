سقوط مروحية روسية في الحسكة السورية

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وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أمس، «إن هناك أنباء عن سقوط طائرة مروحية روسية بين قريتي الريحانية والقاسمية الواقعتين غرب ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي وأنباء عن استشهاد الطيار وإصابة آخرين من طاقم الطائرة».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي طيار حتفه جراء سقوط طائرة مروحية روسية بريف الحسكة الشمالي الغربي في سوريا.وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أمس، «إن هناك أنباء عن سقوط طائرة مروحية روسية بين قريتي الريحانية والقاسمية الواقعتين غرب ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي وأنباء عن استشهاد الطيار وإصابة آخرين من طاقم الطائرة».

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