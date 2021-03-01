48 % زيادة في الانتحار خلال حكم إردوغان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد تقرير أعده حزب الشعب الجمهوري المعارض، عن ارتفاع نسبة الانتحار خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ونقل موقع صحيفة (زمان) التركية عن نائبة رئيس الحزب جمزة أقكوش إيلغازدي، قولها إن التقرير كشف عن زيادة بنسبة 48% في حالات الانتحار تحت حكم حزب العدالة والتنمية، وأنه كل أسبوع يموت ما لا يقل عن 65 مواطنا في نظام حكم وصفته بـ»الرجل الواحد».

وأضاف التقرير أن حالات الانتحار في تركيا ازدادت لأسباب اقتصادية بنسبة 38% في الفترة 2017 - 2019، بينما توفي 232 شخصا في 2017 لأسباب اقتصادية، ارتفع هذا العدد إلى 312 في 2019.

ويشير التقرير إلى أنه في حين أنهى 2030 شخصا حياتهم لأسباب مختلفة في 2002، ارتفع هذا العدد إلى 3 آلاف و406 في 2019. تؤكد الحكومة أن 4 من كل 10 أشخاص الذين اختاروا الموت لا يعرف سبب انتحارهم، بعبارة أخرى لم يتم منع 42% من حالات الانتحار في تركيا.

وبين عامي 2017 و2019 عندما تم تغيير نظام الحكم الرئاسي، انتحر 9916 شخصا، ويشكل هذا الرقم وحده 19% من 53 ألفا و425 حالة انتحار في ظل حكومات حزب العدالة والتنمية، خلال الفترة 2002 - 2019.

على صعيد متصل قال مؤسس حزب الشباب التركي المعارض جيم أوزان، «إذا لم تخني الذاكرة، فقد تم انتخاب إردوغان مرتين. إذا لم يكن هناك تغيير دستوري، فلا يمكن أن يكون مرشحا مرة أخرى». ووفقا لما نقله موقع «تركيا الآن»، أدلى أوزان الذي يعيش في خارج تركيا منذ أكثر من 11 عاما بتصريحات خلال مشاركة له ببرنامج «التعليق المشكوك فيه» على قناة «Zanka TV».

وفيما يتعلق بالمناقشات حول الدستور الجديد، قال أوزان إن الرئيس لن يكون مرشحا ما لم يتم إجراء تغيير في الدستور».