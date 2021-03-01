شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية: نستهدف تحويل القرى لمجمعات صناعية خلال تنفيذ "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة تستهدف الإسهام فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال إقامة مجمعات صناعية بالقرى، خاصة وأن هناك اهتمام من الدولة نحو تطوير المناطق الصناعية خاصة فى الصعيد.

وأضاف الزلاط، أن ذلك سيكون له مردودا إيجابيا إذا تم كجزء من مبادرة تطوير القرية المصرية، وهو ما يتوافق مع الروية التى طرحها النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نحو الاستفادة من المبالغ التى ستنفق على تطوير القرى المصرية وإمكانية تحويلها لقرى صناعية صغيرة وفقا لمميزات وخصائص كل قرية خاصة فيما يتعلق بمشروعات التصنيع الزراعى بمحافظات الصعيد.

وأكد سالم، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، برئاسته، لبحث ومناقشة الحساب الختامى للهيئة العامة للتنمية الصناعية عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2020، أن الدولة المصرية تنفذ الآن مشروعا قوميا عظيما لا يقل فى أهميته عن قناة السويس والسد العالى، وهذا المشروع تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى شخصيا وهو مبادرة حياة كريمة.

وأوضح سالم أن المشروع يستهدف تغيير وجه الحياة فى المجتمع المصرى جميعا، لافتا تكلفته تبلغ نحو 515 مليار جنيه، وسيتم تنفيذه بجميع قرى مصر وتوابعها خلال 3 سنوات، مشيرا إلى أن المشروع يحقق فلسفة الأهداف المتكاملة حيث يحقق عدة أهداف منها تحقيق تنمية اقتصادية للمواطنين.