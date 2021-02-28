شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: الاعتداءات الحوثية على السعودية جرائم حرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدان البرلمان العربي بشدة هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه العاصمة السعودية الرياض، وعدد من الطائرات المفخخة تجاه مدينة جازان ومدينة خميس مشيط.

وأكد البرلمان العربي أن المساس بأمن المملكة العربية السعودية تهديد للأمن القومي العربي، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية التي تستهدف بها المدنيين الأبرياء الآمنين والأعيان المدنية المحميين بموجب القانون الدولي، تشكل جرائم حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وتحديا سافرا للقانون الدولي والأعراف الدولية.

كما أكد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه التام مع المملكة العربية السعودية في ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها ضد أي اعتداء غادر.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بتحرك عاجل وحاسم لوقف الأعمال الإرهابية المتكررة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة والممولة من النظام الإيراني، وخرقها الدائم للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، ومشدداً في الوقت ذاته على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته السياسية تجاه هذه الاعتداءات الحوثية الإرهابية على السعودية.

وأشاد البرلمان العربي بكفاءة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقدراتها العالية في اعتراض وتدمير التهديدات التي أطلقتها مليشيا الحوثي.