شكرا لقرائتكم خبر عن إيران ترفض لقاء مع «الترويكا» الأوروبية وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبرت إيران، الأحد، أن الوقت «غير مناسب» لاجتماع بشأن الاتفاق النووي، رداً على طرح أوروبي لعقد لقاء غير رسمي لبحث سبل إعادة إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن أحادياً عام 2018. وشددت على ضرورة رفع واشنطن جميع عقوباتها أحادية الجانب.

وجاء في بيان للمتحدث سعيد خطيب زاده «نظراً إلى المواقف الراهنة وخطوات الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (المنضوية في الاتفاق)، تعد إيران أن الوقت غير مناسب لعقد اجتماع غير رسمي اقترحه المنسق الأوروبي لخطة العمل الشاملة المشتركة»، الاسم الرسمي للاتفاق المبرم بين إيران والقوى الست الكبرى عام 2015.

يأتي ذلك، بينما أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي عن تركيب أجهزة جديدة للطرد المركزي في موقع فوردو النووي، وفق ما نقلت وكالة أنباء «فارس» عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني. وأكد صالحي، خلال اجتماع الأحد، أن عملية تركيب الأجهزة الجديدة ومضخاتها ستنجز في الوقت المحدد. وأوضح: إن المنظمة الإيرانية كلفت بإنتاج 120 كيلوجراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في غضون عام واحد، وتم إنتاج 25 كيلوجراماً منها حتى الآن.