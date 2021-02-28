الحكومة المصرية تطالب البرلمان بإرجاء تنفيذ قانون الشهر العقاري

القاهرة: ”الخليج 365”

تقدّمت الحكومة المصرية، الأحد، بمشروع قانون لمجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، بما يعطي لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل 2021.

وتأتي هذه الخطوة عقب حالة من الجدل والغضب العام، بسبب قانون أصدرته الحكومة عدلت فيه بعض مواد قانون الشهر العقاري، لما فيه من تعدد في الإجراءات الإدارية، وارتفاع في قيمة تكاليف التسجيل.

وقال مجلس الوزراء،إن مصطفى مدبولي، ترأس اجتماعاً لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري، بحضور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس محمد معيط، وزير المالية، ورضا عبد القادر،رئيس مصلحة الضرائب.

وأكد مدبولي، أن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتً إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.

وأوضح مدبولي أن نحو 95% من عقاراتنا في مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري.

وأوضح وزير العدل، خلال الاجتماع، أن خطوة التسجيل في الشهر العقاري، تهدف إلى حصر الثروة العقارية، وعمل هوية لكل عقار، والتوسع المخطط لأماكن البناء، إلى جانب العمل على تأمين ملكية المواطنين، وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين وتنشيط السوق العقاري، وفي نفس الوقت القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.