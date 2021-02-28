شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدين الإرهاب الحوثي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك-وام

دانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها)، وبأشد العبارات، الضربة العسكرية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي، وأسفرت عن تدمير منزل سكني، الليلة الماضية، في الحْوك في محافظة الحُديدة.

وفي بيان صحفي أصدره الفريق ابهيجيت جوها، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة، ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، أشار إلى أن هذه الخسائر المدنية المُدمرة والمستمرة هي انتهاك آخر للقانون الإنساني الدولي، وشروط اتفاق الحُديدة، ووقف إطلاق النار.