إنعاش الإنتاج بـإحيـاء الـتـراث

هل لديك أفكار يانعة تجود بها على شركات الإنتاج الفني، فإن أندر النادر ليس «على الحديدة»؟

في المواضيع الجادة، تراهم وكأنهم لا تربطهم رابطة بالعالم العربي، لا فحوص نفسية واجتماعية، ولا قضايا تحليلية للحاضر، أو استشرافية للآتي.

أما في الكوميديا، فالأغلبية الغالبة لم تعد تعرف الفارق بين الفن والتهريج. حاول الآن تبرئة نفسك من تهم جلد الذات وقدح الصفات.

كن إيجابياً، هات فكرة. في ربيع 2018 صدر في فرنسا، عن دار «ألبان ميشيل» كتاب طريف للفيلسوف الفرنسي روجيه بول دروا، عنوانه الذي ترجم إلى العربية: «لو عاد أفلاطون»، والقلم يرى الترجمة أفقدت الأصل الفرنسي كثيراً من معناه، فالأجمل الأفضل الأكمل هو: «ماذا لو عاد أفلاطون؟»، الفارق كبير، ولكن بعض المترجمين لا يعلمون.

دعا الفيلسوف الفرنسي نظيره اليوناني، إلى زيارة عصرنا، حاوره في شؤون عالمنا وشجونه، من الإرهاب إلى ضحايا الهجرة، الأزمات الاقتصادية، واصطحبه إلى مؤتمر للمناخ، وروّح عنه في إحدى دور السينما التي رآها تشبه الكهف الذي تحدث عنه قبل أربعة وعشرين قرناً، سوى أن الناس يذهبون اليوم إلى الكهف اختياراً. وأراد أن يبالغ في إكرامه فجعله يلتقي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأراد أفلاطون المبالغة في إكرام زميله، فلم يرفض. هذا اللون ليس جديداً في العربية، ففي العقد التاسع أجرى القلم حوارات نُشر كل واحد على صفحة، مع أبي العلاء، والمتنبي، وأبي تمام، وابن شهيد الأندلسي.. في هموم عصرنا، وكانت كل ردودهم من أشعارهم.

الإنتاج الفني بحاجة ماسّة إلى استعادة إرادة الإبداع، وليس صحيحاً أن تنفيذ الأفكار التي سبق العمل عليها، لا يمكن أن يُكتب له النجاح؛ لأنه تقليد. قبل كل شيء: الإبداع نوعان، فإما أن تأتي بشيء لم يأت به أحد، وهذا هو الأرقى والأعلى والمأمول المثالي، ولكنه عسير المنال، وإما أن تتناول فكرة قائمة موجودة، ولكن بطريقة لم يسبقك إليها أحد، وهذه غاية منشودة، فيها إمكانات غير محدودة.

الإبداع في التقليد ليس تقليد الإبداع. تخيّل ثلاثين حلقة رمضانية يدعو فيها المنتجون صفوة ميراثنا الثقافي، ليلقوا أضواء فكرهم وقيمهم على ما في عصرنا من ملابسات. تخيّل.

لزوم ما يلزم: النتيجة الكمّونية: قل للإنتاج الفني: «لا تجعلنّي ككمونٍ بمزرعة.. إن فاته الماء أروته المواعيدُ». يقول المثل التونسي: «عش بالمنى يا كمّون».

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