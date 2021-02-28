أمير قطر يجري اتصالاً هاتفياً بولي العهد السعودي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم الأحد، أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، أجرى اتصالاً هاتفيًا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال الديوان الأميري في بيان له، نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن الشيخ تميم بن حمد اطمأن خلال اتصاله مع الأمير محمد بن سلمان "على صحته وعبّر عن تمنياته القلبية الخالصة له بدوام الصحة وموفور العافية وللشعب السعودي الشقيق بدوام التقدم والازدهار".

وأضاف البيان أن أمير قطر وولي العهد السعودي ناقشا أثناء الاتصال آخر المستجدات الاقليمية والدولية، وأبديا حرصهما على تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك.

وأكد الشيخ تميم بن حمد "دعم دولة قطر الراسخ للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا وعلى كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة واعتبار استقرارها جزءا لا يتجزأ من استقرار دولة قطر ومنظومة مجلس التعاون الخليجي"، حسب بيان الديوان الأميري.

وأعلنت عدة دول عربية دعمها وتأييدها لبيان وزارة الخارجية السعودية الرافض لما ورد في تقرير استخباراتي أمريكي حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول أكتوبر 2018.

ورفضت الرياض ما ورد في التقرير الذي رُفعت عنه السرية يوم الجمعة، معتبرة أن استنتاجات التقرير "مسيئة وغير صحيحة".