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أمير قطر يجري اتصالاً هاتفياً بولي العهد السعودي

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الشارقة - اميمة ياسر -   

أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم الأحد، أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، أجرى اتصالاً هاتفيًا مع الأمير .

وقال الديوان الأميري في بيان له، نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن الشيخ تميم بن حمد اطمأن خلال اتصاله مع الأمير محمد بن سلمان "على صحته وعبّر عن تمنياته القلبية الخالصة له بدوام الصحة وموفور العافية وللشعب السعودي الشقيق بدوام التقدم والازدهار".

وأضاف البيان أن أمير قطر وولي العهد السعودي ناقشا أثناء الاتصال آخر المستجدات الاقليمية والدولية، وأبديا حرصهما على تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك.

وأكد الشيخ تميم بن حمد "دعم دولة قطر الراسخ للمملكة العربية حكومة وشعبًا وعلى كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة واعتبار استقرارها جزءا لا يتجزأ من استقرار دولة قطر ومنظومة "، حسب بيان الديوان الأميري.

وأعلنت عدة دول عربية دعمها وتأييدها لبيان وزارة الخارجية السعودية الرافض لما ورد في تقرير استخباراتي أمريكي حول مقتل الصحفي جمال ، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول أكتوبر 2018.

ورفضت الرياض ما ورد في التقرير الذي رُفعت عنه السرية يوم الجمعة، معتبرة أن استنتاجات التقرير "مسيئة وغير صحيحة".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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