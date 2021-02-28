شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: خطة لتحويل جميع العدادات لمسبوقة الدفع خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمد شاكر، إن الوزارة لديها خطة لتحويل جميع العدادات العادية إلى العدادات مسبوقة الدفع خلال خمس سنوات، مضيفا: "مفيش قارئ هيروح تاني بعدها".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله؛ لمناقشة بيان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي ألقاه أمام المجلس بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 3 من فبراير2021، لمتابعة عمل الوزارة، في ضوء ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة.

وتعقيبا على مسألة الاستفادة من خريجي الهندسة وتعيينهم، قال: "الموجود حاليا أكثر من الاحتياج الفعلي، وأجرينا مسابقة لاختيار 1000 موظف فتقدم 140 ألفا".

وفي سياق متصل، أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أنه نبه على المسئولين أن لا تمييز لديه بين ابن الغفير وابن الوزير، والتشديد على اتباع الشفافية، وأن يكون المعيار هو الكفاءة، وأن تكون الأولية لابن الغفير قبل ابن الوزير طبقا لمعيار الكفاءة".

وطالب وكيل الطاقة بتخفيض أسعار شرائح الكهرباء الصعيد قائلا: "درجة الحرارة عندنا بتوصل لـ50 درجة يا معالي الوزير".