البرلمان العربي يدين هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية

محمد الفلاح - الأحد 28 فبراير 2021

دان البرلمان العربي اليوم الأحد هجوم ميليشيا الحوثي الارهابية بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه العاصمة السعودية الرياض وعدد من الطائرات المفخخة تجاه مدينتي جازان وخميس مشيط.



وأكد البرلمان العربي في بيان أن "المساس بأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد للأمن القومي العربي" معربا عن تضامنه ووقوفه التام مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها ضد أي اعتداء غادر.

وشدد على أن هذه الاعتداءات الارهابية المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي وتستهدف بها المدنيين الأبرياء الآمنين والأعيان المدنية المحميين بموجب القانون الدولي "تشكل جرائم حرب وفقا للقانون الدولي الانساني وتحديا سافرا للقانون الدولي والأعراف الدولية".

وطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل وحاسم لوقف الأعمال "الارهابية" المتكررة لميليشيا الحوثي وخرقها الدائم للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الانساني مؤكدا ضرورة أن "يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته السياسية تجاه هذه الاعتداءات الحوثية الارهابية على السعودية".

كما أشاد البرلمان العربي ب"كفاءة واحترافية" قوات (تحالف دعم الشرعية في اليمن) وقدراتها العالية في اعتراض وتدمير التهديدات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي