شكرا لقرائتكم خبر عن 132 إصابة.. كورونا يواصل التراجع في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.