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132 إصابة.. كورونا يواصل التراجع في الجزائر

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الدمام - شريف احمد - واصل في الجزائر التراجع بعدما أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، عن رصد 132 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 23 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصبح بذلك مجموع الإصابات 113 ألفا و.92 وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي عن تسجيل 4 وفيات جديدة بزيادة حالتين عن اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى .2983 كما أشار إلى تماثل 122 حالة جديدة للشفاء وهو ما يرفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 78 ألفا و.158
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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