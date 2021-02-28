شكرا لقرائتكم خبر عن مصر : ندعم المملكة ضد الأعمال الإرهابية الخسيسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت مصر ،عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة مليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية الموجهة لأراضي المملكة، والتي كان أخرها استهداف مدينة الرياض بصاروخ بالستي ،واستهداف جنوب المملكة بعدد من الطائرات المُفخخة دون طيار.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم تضامن مصر الكامل مع المملكة ودعمها المُستمر للتدابير كافة التي تتخذها لصون أمنها واستقرارها وحماية وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة التي تُمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وتهديدًا واضحًا للسلم والأمن الإقليمييّن.