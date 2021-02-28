الحشد: الاعتداء الاميركي الأخير ينبئ بتطورات مستقبلية خطيرة

انت الان تتابع خبر الحشد: الاعتداء الاميركي الأخير ينبئ بتطورات مستقبلية خطيرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعتبر الحشد الشعبي، الاحد، أن القصف الاميركي الأخير ينبئ بتطورات مستقبلية خطيرة.
وقال الحشد في بيان "تعرضت قبل أيام قواتنا لاعتداء اثم من قبل القوات الامريكية اسفر عن استشهاد احد مقاتلينا ولخطورة هذا الموضوع وانعكاسه على سيادة وامن واستقرار بلدنا الحبيب العراق، انتظرت هيئة الحشد الشعبي مدة من الزمن حتى اكتمال الرواية الكاملة حول هذا الاعتداء والتحقق من ان مقاتلينا لم يكن متواجدين في عمق الاراضي السورية عكس ما قالته رواية القوات الامريكية المعتدية"، موضحاً أن "ابطالنا كانوا ضمن الشريط الحدودي بين البلدين لحماية الارض العراقية من الإرهاب".
وأضاف "بعد هذا التاكد نعلن رسميا ان قواتنا كانت ضمن خط الدفاع العراقي وان هذا الاعتداء ينبئ بتطورات مستقبلية خطيرة لابد من الوقوف دون حصولها"، داعياً الجهات المختصة والمعنية الى "القيام بواجبها اتجاه ابناء الحشد الذين ضحوا وما يزالوا في سبيل امن العراق".