لاعب في الطلبة: النادي لا يدفع اجور الفندق الذي نسكنه

كشف لاعب نادي الطلبة محمد جفال، الاحد، أن النادي لا يدفع اجور الفندق الذي يسكنه اللاعبون.

وقال جفال في حديث لبرنامج "صوت الملاعب" الذي تبثه السومرية "نحن نسكن في فندق والنادي لا يدفع اجرته والطعام نتدبره فيما بيننا". وأضاف "عددنه ١٤ لاعباً". ويعاني فريق الطلبة من ظروف صعبة انعكست على نتائجه وتراجع مركزه في ترتيب الدوري الى الاخيرة.

