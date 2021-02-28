الارشيف / اخبار العالم

لاعب في الطلبة: النادي لا يدفع اجور الفندق الذي نسكنه

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر لاعب في الطلبة: النادي لا يدفع اجور الفندق الذي نسكنه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-02-28 | 21:00

لاعب في الطلبة: النادي لا يدفع اجور الفندق الذي نسكنه

1,020 مشاهدة

كشف لاعب نادي الطلبة محمد جفال، الاحد، أن النادي لا يدفع اجور الفندق الذي يسكنه اللاعبون.

وقال جفال في حديث لبرنامج "صوت الملاعب" الذي تبثه السومرية "نحن نسكن في فندق والنادي لا يدفع اجرته والطعام نتدبره فيما بيننا".

 

وأضاف "عددنه ١٤ لاعباً".

 

ويعاني فريق الطلبة من ظروف صعبة انعكست على نتائجه وتراجع مركزه في ترتيب الدوري الى الاخيرة.


» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا