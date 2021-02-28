بينها عربية.. اسرائيل تخطط لتزويد دول بـ'لقاحات' مقابل الدعم الدبلوماسي

وذكرت إذاعة "كان" العامة أن القائمة تضم الآن 19 دولة، بينما ذكرت إذاعة الجيش أنها تضم 20 دولة، ومن بين الدول التي يقال إنه من المقرر أن تحصل على اللقاحات، هي موريتانيا، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.وأصبحت الدولة الواقعة في شمال غرب إفريقيا الدولة الثالثة في جامعة الدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في عام 1999، لكنها قطعت العلاقات بعد عقد من الزمن وسط حرب غزة عام 2008-2009.

وصرح مسؤولون أمريكيون لـ"تايمز أوف إسرائيل" الشهر الماضي، بأن موريتانيا كانت على وشك تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاءت التقارير الأخيرة بعد أن كشفت إذاعة "كان" يوم الثلاثاء أن نتنياهو كان يعرض اللقاحات على عدد من الدول مقابل الحصول على الدعم الدبلوماسي منها.



وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، قامت العديد من الدول بالاتصال بإسرائيل طلبا للحصول على لقاحات، ولم يذكر البيان أسماء الدول أو نوع اللقاحات التي سيتم التبرع بها، واكتفى بالقول إنه سيتم إرسال آلاف الجرعات إلى رام الله، مقر حكومة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.