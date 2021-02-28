بومبيو: كثيرون في السعودية يرغبون بتطبيع العلاقات مع إسرائيل

وفي تسجيل مصور موجه إلى "حركة مكافحة معاداة السامية"، أضاف بومبيو أنه "خلال رئاسة ترامب، وافقت أربع دول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان على إقامة علاقات مع إسرائيل".

وتابع: "ثبت بأن توقع المستقبل صعب بالنسبة إلي"، معربا عن اعتقاده بأن "الكثير من الدولة الأخرى ستسعى لإقامة علاقات مع إسرائيل".



وأضاف بومبيو: "آمل بأن تجد المملكة العربية السعودية طريقها للانضمام إلى اتفاقات أبراهام. أعلم أن كثيرين داخل هذا البلد يريدون أن يتحقق ذلك".