اللجنة العسكرية الليبية: سرت جاهزة لجلسة "منح الثقة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتضن مدينة سرت الليبية جلسة مجلس النواب الإثنين المقبل، لمنح الثقة للحكومة الجديدة وذلك بعد موافقة اللجنة العسكرية المشتركة.

وأكدت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على أن مدينة سرت جاهزة أمنيا لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وأوضحت اللجنة في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن ردها جاء ردا على دعوة رئيس مجلس النواب الليبي لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة في مدينة سرت.

ولفت إلى أن الموافقة جاء من قبل كافة أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5.

وتستقبل مدينة سرت جلسة مجلس النواب الليبي لمنح الثقة للحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء الجديد عبد الحميد الدبيبة.

يأتي ذلك فيما اتخذت بلدية سرت عدة إجراءات وترتيبات استعدادًا لاستقبال اجتماعات انعقاد جلسة مجلس النواب خلال الأيام القادمة، بينها تشكيل 3 لجان، هي: الخدمات، والإعلام والاستقبال.

وقالت بلدية سرت، في بيان سابق، إن رئيس مجلسها التسييري عقد اجتماعًا موسعًا، بحضور عدد من مسؤولي خدمات النظافة والكهرباء والمياه والاتصالات.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أعلن الخميس الماضي، تسليمه مقترح معايير التشكيلة وبرنامجها إلى رئاسة مجلس النواب لاعتمادها.

وأوضح الدبيبة أنه قدم هيكلية وطريقة اختيار الوزراء، فيما سيتم الإعلان عن التشكيلة الكاملة في وقت لاحق عقب دراسة مجلس النواب للمقترح.

من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، لانعقاد جلسة لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة الإثنين الموافق 8 مارس/آذار المقبل بمدينة سرت، في حال أكدت لجنة ( 5+5 ) تأمين الجلسة.

وأكد صالح أنه حال تعذر ذلك يكون مكان انعقاد الجلسة المقر المؤقت لمجلس النواب بطبرق في نفس الوقت، مشيرا إلى أن لجنة "5+5" ، يجب عليها الرد بشكل رسمي على مجلس النواب قبل المُوعد المحدد لانعقاد الجلسة.