"الرحلة لم تنته بعد".. كلمة ترامب بالملتقى السنوي للمحافظين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مقتطفات من كلمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المقررة في وقت لاحق الأحد، الإعلان عن نفسه كشخصية مهيمنة داخل الحزب الجمهوري.

ومن المتوقع أن يهاجم ترامب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول ظهور كبير له منذ مغادرته البيت الأبيض قبل نحو 6 أسابيع.



ووفقا لمقتطفات نشرها فريقه من خطابه المزمع أمام مؤتمر في أورلاندو بولاية فلوريدا، معني بالعمل السياسي لحزب المحافظين، سيقول ترامب: "أقف أمامكم اليوم لأعلن أن الرحلة المذهلة التي بدأناها معا منذ أربع سنوات لم تنته بعد".

وتضمنت الكلمة أيضاً "نجتمع للحديث عن المستقبل، مستقبل حركتنا، ومستقبل حزبنا، ومستقبل بلدنا الحبيب".

وسيقول ترامب إن "الحزب الجمهوري متحد، الانقسام الوحيد هو بين حفنة من المتسللين السياسيين في واشنطن العاصمة والجميع في كل أنحاء البلاد".

وناقش الرئيس الأمريكي السابق في أحاديث خاصة، ترشحه للرئاسة مرة أخرى عام 2024، وفقا لمستشاريه، لكن مقتطفات الخطاب لم تتضمن أي تلميح لما قد يفعله.



وسيهاجم ترامب خلال خطابه، بايدن في محاولة لوضع نفسه في مقدمة المنتقدين للرئيس الجديد في موضوعات منها: الهجرة والأمن على طول الحدود الأمريكية مع المكسيك، والتباطؤ في إعادة فتح المدارس المغلقة بسبب الوباء.



ويعاني الحزب الجمهوري انقسامات كبرى منذ الهجوم الذي شنه أنصار لترامب على مبنى الكونجرس في واشنطن.



فبعد أربع سنوات أمضاها ترامب في البيت الأبيض، خسر الجمهوريون السيطرة على مجلسي الكونجرس، وعلى البيت الأبيض، كما أن الرئيس السابق يحمل إلى الأبد وصمة تعرضه لمحاولتي عزل,