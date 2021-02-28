رئيس الوزراء الفلسطيني: نحتاج لعملية سلام وليس دبلوماسية سلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد إشتية، إن بلاده بحاجة إلى عملية سلام وليس "دبلوماسية سلام".

وتابع إشتية، خلال الاجتماع الـ13 لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات عبر نظام الاتصال المرئي: "نحن على تواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وما سمعناه في الحملة الانتخابية مهم، ولكن يجب ترجمة ذلك على أرض الواقع".

وأضاف: "الأهم هو أن يصدر الرئيس الأمريكي مرسوما يعتبر فيه أن منظمة التحرير شريك سلام وتصنيفها كداعمة للإرهاب قد أصبح لاغيا".

وكان اتصال هاتفي جرى مؤخرا بين إشتية ومسؤول الملف الفلسطيني- الإسرائيلي في وزارة الخارجية الأمريكية هادي عمرو.

وصنف الكونجرس الأمريكي منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1987 ككيان داعم للإرهاب.



ولكن بعد التوقيع على اتفاق أوسلو، درج رؤساء الولايات المتحدة منذ عام 1994 التوقيع كل 6 أشهر على قرار يعلق تنفيذ قرار الكونجرس، بما سمح بفتح مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

ولكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أوقف التوقيع على قرارات التعليق في العام 2018، ما أدى إلى إغلاق مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وأعلنت الإدارة الأمريكية الحالية عزمها إعادة التواصل مع منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك إعادة فتح مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وإعادة تعيين قنصل أمريكي عام بالقدس تكون مهمته التواصل مع الفلسطينيين بمعزل عن السفارة الأمريكية في إسرائيل.