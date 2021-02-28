الحوثي يعوض خسائره بقصف المدنيين في قرى مأرب باليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

كثفت مليشيا الحوثي من الهجمات الصاروخية والمدفعية على الأحياء والقرى الآهلة بالسكان في محافظة مأرب وتعريض ملايين اليمنيين لموت محقق.

ووثق فيديو تساقط عشرات الصواريخ والقذائف المدفعية الحوثية على القرى السكنية في مديرية صرواح، بالريف الغربي في مأرب، فيما أطلقت المليشيا الانقلابية نحو 10 صواريخ باليستية في الليلة الماضية صوب المدينة، وفقا لبيان لوزارة الخارجية اليمنية.



ويفضح التسجيل المرئي سياسة البطش لمليشيا الحوثي الإجرامية في شن القصف الصاروخي الممنهج والمتعمد على منازل السكان والنازحين بالصواريخ الباليستية والكاتيوشا والقذائف المدفعية لتدميرها واستباحة أرواح المدنيين وتهجيرهم قسريا.

وعلق الجيش اليمني على التسجيل، قائلا إنه: "يضع مصداقية الأمم المتحدة على المحك، وتضع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية لإدانة هذه الجرائم واتخاذ مواقف تتناسب مع شعاراتها الداعية لحماية المواطنين وممتلكاتهم والانتصار لهم".

وانتقدت الخارجية اليمنية صمت المنظمات الإنسانية الدولية، مستغربة في الوقت ذاته من عدم تحديد بياناتها التي تصدر في هذا الجانب مسؤولية المليشيا الحوثية عن هذه الجرائم وكأن الفاعل مجهول.