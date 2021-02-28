الصحة السعودية تكشف عدد متلقي لقاح كورونا في المملكة حتى اليوم الأحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، أن عدد جرعات لقاح كورونا المستجد المعطاة حتى الآن بلغت أكثر من 780 ألف جرعة، مشددة على أن الجرعة الثانية يجب أن تكون من نفس نوع اللقاح.



وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد، اليوم الأحد، إنه على متلقي لقاح كورونا المستجد الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أن مؤشرات الجائحة في المملكة لا تزال متذبذبة.

وشدد المتحدث على أن الجرعة الثانية من اللقاح يجب أن تكون من نفس النوع.

وأشار العبد العالي" إلى أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة"، داعيًا" الجميع إلى التسجيل لأخذ اللقاحات فهي السلاح الأقوى في مواجهة الجائحة".

يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء، أجازت منذ أيام، استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد، لينضم بذلك إلى لقاح شركة فايزر.