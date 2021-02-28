تطعيم أكثر من مليون طفل ضد شلل الأطفال بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الحملة القومية التطعيم ضد شلل الأطفال، والتي انطلقت اليوم الأحد من مكتب صحة ثانٍ الزقازيق، شهدت تطعيم مليون و104 آلاف و506 أطفال، بنسبة تغطية بلغت 92.4%.

أوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الحملة تستمر على مدار 4 أيام، وتستهدف تطعيم مليون و195 ألف و490 طفلاً على مستوى المحافظة، من عمر يوم وحتى خمس سنوات، من المصريين وغير المصريين.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن الحملة يشارك فيها 2401 فريق طبي، بينهم 501 فريق ثابت بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، و1900 فريق متحرك، فيما جرى تقسيمهم إلى 614 فريق بالحضر، و1787 فريق بالريف.​