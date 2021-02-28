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تطعيم 63.8% من المستهدف بالتطعيم طفل ضد شلل الأطفال بكفرالشيخ (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

رصدت مديرية الشؤون الصحية في كفرالشيخ، اليوم الأحد، حصرًا بأعداد الأطفال المستهدفين للتطعيم، في أول أيام الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال، وذلك من خلال الفرق الطبية الموزعة في جميع أنحاء محافظة كفر الشيخ.

وفق حصر مديرية الشؤون الصحية، بلغ المستهدف تطعيمهم 543 ألفًا و782 طفلاً، من عمر يوم إلى 5 سنوات. وبلغت نسبة التغطية 63,8% من المستهدف.

كشفت عملية رصد أول يوم عمل في الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال عن تصدر إدارة سيدى سالم الصحية المركز الأول بنسبه 72.8%، تلتها إدارة مطوبس الصحية 65.7%، واحتلت إدارة بيلا الصحية المركز الثالث بنسبة 65.4%، وإدارة الحامول الصحية بنسبة 65.2%.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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