الجزائر / تعافي أوّل مصاب بالسلالة البريطانيّة لفيروس "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - أعلن فوزي درار، مدير معهد باستور بالجزائر اليوم الأحد، أن مصابا بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا قد تعافى، فيما يتواصل علاج المصاب الثاني بعناية "دقيقة".

وكانت الجزائر قد أعلنت الخميس الماضي إكتشافها إصابتين بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا، مما أدى إلى إتخاذ قرار وقائي بوقف جميع الرحلات من وإلى الجزائر إبتداء من 1 مارس إلى يوم 31 من الشهر ذاته، من أجل ألا يتأثر مستوى السيطرة على الوباء في البلاد بعد أن تراجع إنتشاره بشكل ملحوظ وساعد على تخفيف القيود الصحية.

المصدر: RT

صحيفة "النهار" الجزائرية