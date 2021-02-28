ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير قطر

واطمأن أمير دولة قطر خلال الاتصال على صحة ولي العهد، متمنيا له دوام الصحة والعافية.
كما أكد أمير دولة قطر خلال الاتصال على دعم دولة قطر للمملكة ، وعلى كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة.
من جهته عبر ولي العهد عن شكره وتقديره لأمير دولة قطر على ما عبر عنه من مشاعر أخوية نبيلة.
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