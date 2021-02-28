مستشفى يعالج حول عيون



تمكن مستشفى المزاحمية العام التابع لمنطقة الرياض الممثل في قسم العيون، من إجراء أول عملية تعديل لحول العيون لمريض في العقد الثاني من عمره، بعد 3 أسابيع من تدشين العيادة. حيث كان يعاني من حول ظاهر في العينين، إضافة إلى إجراء عمليتي عيون تم من خلالها إزالة خراج من جفن المريض حسب ما ذكره مدير المستشفى الدكتور عادل بن عميرة، الذي أشار إلى أن قسم العيون شهد العديد من المراحل التطويرية في فترة قصيرة، وذلك من خلال توفير الأجهزة والإمكانيات والكوادر الطبية السعودية ذات الكفاءة العالية، مشيرا إلى أنه تم التعاقد معهم وفق برنامج دعم الأطباء الزائرين، وأشار إلى أن عمليات العيون تكللت جميعها بالنجاح، ونوه بالدور الكبير الذي قدمته إدارة العيون بصحة الرياض، والذي كان له الأثر البالغ في تطوير مستوى الخدمات الصحية بأقسام العيون.

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