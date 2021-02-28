المملكة تناقش اليونيسيف المشاريع المشتركة باليمن

ناقش مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة عدن، مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في اليمن فيليب دواميل، سير ومستجدات المشاريع التي ينفذها المركز من خلال منظمة اليونيسيف في اليمن، ومنها مشاريع تأمين وتحسين الوصول إلى المياه والإصحاح البيئي والخدمات الصحية في 15 محافظة يمنية، إضافة إلى مشروع البرنامج التنفيذي المشترك لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 2020م، ومشروع الاستجابة الجاري لجائحة كورونا في المرافق الصحية المستهدفة في المحافظات اليمنية.

كما ناقش الجانبان برنامج الاستجابة الصحية في حالات الطوارئ المتكاملة لضمان استمرارية الخدمات وتوسيع نطاقها من خلال الوقاية المتكاملة من (كوفيد19) والتدخل الغذائي الوقائي والمنقذ للحياة لمعالجة سوء التغذية بين الأطفال والنساء في اليمن.

من جهة ثانية، دشن المركز المرحلة الثانية من مشروع الكسوة الشتوية في محافظة مأرب، يستفيد منه 4000 أسرة نازحة. ويأتي هذا المشروع استجابة للنداء الإنساني الذي أطلقته السلطة المحلية بمحافظة مأرب لمساعدة النازحين في ظل موجة البرد القارسة التي شهدتها مأرب هذه السنة.